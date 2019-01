Carille faz sete alterações e define Corinthians para pegar a Ponte Preta

Nesta sexta-feira, uma chuva torrencial alagou os gramados do CT Joaquim Grava. Assim, o treinamento que estava previsto para às 16h30 (horário de Brasília), começou com mais de uma hora de atraso.

Porém, a atividade serviu para que Fábio Carille definisse a escalação do Corinthians para o duelo diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Timão deve ir escalado com: Cássio; Léo Santos, Pedro Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Thiauginho, Araos e Mateus Vital; Gustavo Mosquito, Pedrinho e Gustavo.

Em relação ao time que saiu derrotado para o Guarani por 2 a 1, são sete mudanças. Os titulares mantidos são: Cássio, Léo Santos, Danilo Avelar e Gustavo. O treinador já havia dado pistas de que iria alterar a equipe de forma drástica, logo depois do revés em Campinas.

Existia a expectativa do centroavante argentino Mauro Boselli começar como titular. No entanto, o argentino deve iniciar no banco de reservas. A ideia é utilizá-lo por pelo menos 30 minutos, caso seja necessário.

Quando os jogadores foram ao gramado, o treino foi bem leve, com exercícios de aquecimento e o tradicional bobinho entre os atletas. Com o gramado alagado, a comissão técnica optou por uma atividade que não exigisse tanto desgaste.

Os comandados de Fábio Carille vão enfrentar a Macaca às 19h00 (horário de Brasília), na Arena, em Itaquera. O Todo-Poderoso está no Grupo C do Paulistão, que ainda é composto por Ferroviária, Mirassol e Bragantino.

Com um ponto em dois jogos realizados, o Timão é o terceiro colocado na chave, e precisa da vitória para ficar entre os dois primeiros, que se garantem na fase quartas de final do estadual.

Especial para a Gazeta Esportiva