Comissão da Seleção acompanhará semifinais do Paulista

A convocação final para a Copa América, torneio que acontecerá no Brasil em junho e julho, será no dia 17 de maio, mas, até lá, o técnico Tite realizará um cronograma de observações pelo solo brasileiro e também no exterior. Até a próxima quarta-feira (10), o treinador e seus auxiliares estarão em dez jogos, entre eles as semifinais do Campeonato Paulista, entre Santos e Corinthians e Palmeiras e São Paulo, além das partidas do Flamengo e do Grêmio.

Segundo divulgado no site oficial da CBF, serão quatro jogos observados ‘in loco’ na Europa, da Liga dos Campeões e também do Campeonato Inglês. Os outros seis restantes serão no Brasil e englobam tanto os duelos decisivos dos estaduais quanto a disputa da Libertadores da América. Tite só estará presente no confronto entre Grêmio e Rosário Central, no dia 10.

“Com esta agenda teremos a oportunidade de observar muitos dos jogadores que estão no nosso radar. Assistir a um jogo no estádio nos dá uma dimensão maior do momento do atleta, que vai muito além dos números e da televisão. Tem toda a atmosfera da partida, a torcida na arquibancada, as movimentações sem a bola. É muito mais completo”, explicou Matheus Bachi, um dos responsáveis por elaborar a agenda.

Abaixo, confira todos os jogos e os respectivos membros da comissão técnica presentes:

Dia 03/04

Flamengo x Peñarol – Libertadores da América (Cléber Xavier e Thomaz Araújo)

Dia 06/04

Flamengo x Fluminense – Campeonato Carioca (Matheus Bachi)

Juventus x Milan – Campeonato Italiano (Sylvinho)

Dia 07/04

Palmeiras x São Paulo – Campeonato Paulista (Cléber Xavier)

Dia 08/04

Corinthians x Santos – Campeonato Paulista (Cléber Xavier)

Chelsea x West Ham United – Premier League (Fernando Lázaro e Thomaz Araújo)

Dia 09/04

Liverpool x Porto – Liga dos Campeões (Fernando Lázaro e Thomaz Araújo)

Dia 10/04

Grêmio x Rosario Central – Libertadores da América (Tite e Cléber Xavier)

Palmeiras x Junior Barranquila – Libertadores da América (Matheus Bachi)

Ajax x Juventus – Liga dos Campeões (Fernando Lázaro e Thomaz Araújo)