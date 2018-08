Torcida se revolta com expulsão de Felipe Melo: veja reação nas redes

Após a expulsão de Felipe Melo, os jogadores do Palmeiras dedicaram a vitória ao volante, Felipão não quis falar sobre o assunto, mas a torcida teve muito para dizer. Nas redes sociais, os palestrinos mostraram revolta com o atleta.

Felipe Melo foi expulso logo aos três minutos do primeiro tempo, por solada na perna de um adversário. No primeiro momento, a arbitragem o advertiu apenas com o cartão amarelo, mas ao ver o ferimento na perna do paraguaio, o árbitro voltou atrás e expulsou o camisa 30.

Foi o segundo cartão vermelho recebido pelo Pitbull na temporada. O anterior havia sido contra o Corinthians, em Itaquera, no final de março, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. Em 2018, ele ainda recebeu 18 amarelos, e agora Thiago Santos pode receber oportunidades na equipe.