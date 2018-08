Felipão diz que tratará expulsão de Felipe Melo internamente

A expulsão de Felipe Melo será assunto apenas internamente no Palmeiras, ao menos no que depender de Luiz Felipe Scolari. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador não quis dialogar com a imprensa sobre o cartão recebido pelo volante, mas deixou nas entrelinhas que o tópico será abordado no vestiário.

“Quero falar do que aconteceu depois do episódio da expulsão. Não tenho nada a dizer da arbitragem. Quero falar da equipe que jogou 98 minutos com dez jogadores, é o que tenho de valorizar. Tomou um gol em um cruzamento, chute fantástico que nem sei o que aconteceu. Assim se formam equipes vencedoras. Felipe Melo, situações antes ou depois, é algo de vestiário e vou tratar internamente”, afirmou o comandante.

Felipe Melo foi expulso logo aos três minutos do primeiro tempo, por solada na perna de um adversário. No primeiro momento, a arbitragem o advertiu apenas com o cartão amarelo, mas ao ver o ferimento na perna do paraguaio, o árbitro voltou atrás e expulsou o camisa 30.

Foi o segundo cartão vermelho recebido pelo Pitbull na temporada. O anterior havia sido contra o Corinthians, em Itaquera, no final de março, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. Em 2018, ele ainda recebeu 18 amarelos, e agora Thiago Santos pode receber oportunidades na equipe.

“Provavelmente o Thiago Santos pode ter uma sequência dependendo do julgamento do Felipe, mas ele já vem jogando. Se não jogar ele, joga o Gabriel Furtado, da base, se não joga o Jean. Tem o Bruno Henrique e Moisés… Vamos misturando os jogadores e chegando onde queremos chegar”, completou.

O Palmeiras pega o Colo-Colo pelas quartas de final da Copa Libertadores, sendo o primeiro jogo no Chile, no dia 19 de setembro. Antes disso, o Verdão vai até Chapecó para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, neste domingo, às 19h, em partida válida pela 22ª Rodada do Brasileirão-2018.