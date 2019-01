Santos admite lutar com São Paulo pelo capitão do Boca Juniors

A bola ainda não rolou em 2019, mas um verdadeiro San-São já acontece nos bastidores. Tudo por causa de Pablo Pérez, volante e capitão do Boca Juniors.

O empresário do jogador, Jorge Bilicich, chegou a afirmar que “vários clubes grandes do Brasil” estavam interessados em seu cliente. Em contato com a Gazeta Esportiva, José Carlos Peres, presidente santista, admitiu que o Peixe está, sim, na luta pela contratação.

O mandatário também confirmou que o São Paulo é o principal concorrente nessa disputa. Peres, no entanto, espera ‘vencer o clássico’ para atender o pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, que chegou ao clube há pouco tempo e não esconde sua preocupação com a ausência de reforços para a temporada.

Pablo Pérez tem 33 anos e é o segundo pedido particular de Sampaoli. O primeiro foi o centroavante Emmanuel Gigliotti, do Independiente, mas o jogador está perto de fechar com o Toluca.

O Santos não tem negociações encaminhadas com outro jogador e o presidente Peres busca soluções em receitas rápidas e empréstimos bancários para quitar o atraso salarial e encontrar maneiras de fortalecer o elenco.

Executivo de futebol do Peixe, Renato está de férias em Sevilha, na Espanha, e pouco fala com Peres. O presidente centraliza as negociações e dá poucas informações para o restante da diretoria.