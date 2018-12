Alvo do Santos, Gigliotti fica perto de assinar com o Toluca

Alvo do Santos, Emmanuel Gigliotti está perto de ser anunciado como reforço do Toluca-MEX. De acordo com Pablo Moyano, vice-presidente do Independiente-ARG, faltam detalhes para sacramentar o negócio.

O centroavante foi a primeira tentativa do Peixe de viabilizar indicações do técnico Jorge Sampaoli. O Alvinegro ofereceu 2 milhões de dólares (R$ 7,8 mi), teve a proposta recusada e encerrou as tratativas.

Um substituto para Gabigol é visto por Sampaoli com a principal necessidade do Santos para 2019. As atuais opções são Felippe Cardoso e Yuri Alberto. Rodrigão volta de empréstimo do Avaí e deve sair novamente.

O Peixe tem alternativas mantidas em sigilo para a posição. Eduardo Vargas, do Tigres-MEX, esteve em pauta, mas a pedida de 10 milhões de dólares (R$ 38 mi) inviabilizou qualquer negociação.