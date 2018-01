Flamengo empresta Márcio Araújo e outros oito jogadores

O Flamengo segue montando o elenco para as disputas do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Na noite desta sexta-feira, o clube carioca anunciou o empréstimo de nove atletas, entre eles o volante Márcio Araújo, que foi cedido à Chapecoense.

Além dele, alguns jogadores oriundos da base rubro-negra que não teriam espaço na equipe foram cedidos para ganhar ritmo de jogo. Entre eles, estão o atacante Matheus Sávio, que jogou pelo Flamengo em 2017 e tem passagens pela Seleção Brasileira sub-20, e Cafu, que conquistou o acesso à Série A com o Ceará.

O Flamengo também anunciou que não conta com atletas cujo contrato chegaram ou chegarão ao fim. Portanto, o zagueiro Rafael Dumas, os volantes Muralha e Luiz Antonio, o meia argentino Conca e os atacantes Gabriel Ramos, Rafinha, Douglas Baggio e Paulinho não defenderão as cores do flamengo em 2018.

Confira a lista de emprestados pelo Flamengo

Matheus Savio e Cafu: Estoril (Portugal)

Nixon: Kalamar (Suécia)

Thiago Santos: Mumbai FC (Índia)

Trindade: Jamshedpur (Índia)

Márcio Araújo e Canteros: Chapecoense

Thiago Ennes: Náutico-PE

Moraes: São Bento-SP

Gabriel Silva: Veranópolis-RS