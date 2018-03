Corinthians tenta a primeira vitória na Libertadores contra o Lara

Depois de se classificar no Campeonato Paulista e antes de disputar o mata-mata da competição estadual, o Corinthians tenta sua primeira vitória nesta edição da Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira, contra o Deportivo Lara-VEN, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, no segundo duelo da equipe pelo Grupo 7 da competição.

Com um ponto conquistado na tabela de classificação após o empate sem gols contra o Millonarios-COL, em Bogotá, o time do Parque São Jorge quer fazer valer o seu mando de campo para assumir a liderança da chave, atualmente nas mãos dos próprios venezuelanos, que derrotaram o Independiente-ARG na estreia e agora tentam surpreender outro campeão da América.

Uma curiosidade da preparação é que ambos os times treinaram separados por cerca de 100m, com o Lara ocupando as instalações do CT das categorias de base, vizinho ao CT Joaquim Grava, um clima amistoso pouco condizente com o histórico de disputa do torneio.

“Fomos separados por um muro, né, então não tem como saber”, brincou o lateral direito Fagner, que pregou respeito ao adversário venezuelano. “Vamos esperar serem passadas todas as informações da equipe deles, sabemos que não é uma equipe boba, ganhou do Independiente. Vamos ter que aproveitar o fator campo, torcida, fazer um jogo seguro para isso”, continuou o defensor.

Para o embate, Carille promoverá o retorno de Balbuena e Rodriguinho, poupados diante do Botafogo-SP, no final de semana, e de Fagner e Clayson, que estavam suspensos. Jadson, que também ficou fora no domingo para descansar, sentiu dores na coxa direita e acabou cortado da lista de relacionados. Emerson Sheik, então, ganhará uma chance de ser titular.

Do outro lado, o time venezuelano veio ao Brasil com o objetivo claro de segurar a força do Timão dentro de casa. Já estabelecidos como um time que derrotou o multi-campeão Independiente, os visitantes tratam como um sonho atuar em São Paulo e buscarão aproveitar ao máximo a oportunidade de disputar uma partida como essa. Em campo, o time deve ser o mesmo que derrotou os argentinos na estreia.

“Imaginem o que seria se classificar em um grupo como esse. Traria uma importante ressonância na América do Sul. Estamos muito esperançosos, sabendo que os protagonistas são os outros. Disse aos rapazes para não perderem o prazer de jogar uma Libertadores, ainda mais diante de rivais tão importantes. Vamos desfrutar jogo a jogo”, afirmou o técnico Leonardo González.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X DEPORTIVO LARA-VEN

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo-SP

Data: 14 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Raúl Orosco (Bolívia)

Assistentes: Edwar Saavedra e Reluy Vallejos (ambos da Bolívia)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho, Emerson Sheik e Clayson

Técnico: Fábio Carille

DEPORTIVO LARA-VEN: Carlos Salazar; Aponte, Mendoza, Pernía e Chaurant; Sierra, Andreutti, Reyes, Ramírez e Soto; Falcón

Técnico: Leonardo González