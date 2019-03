Barcelona pega pedreira nas quartas da Champions; Juve enfrenta sensação

Os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões foram definidos na manhã desta sexta-feira, em sorteio realizado em Nyon, na Suíça. Os jogos de ida serão nos dias 9 e 10 de abril, enquanto os de volta acontecem uma semana depois, 16 e 17 do mesmo mês. Teremos a edição de duas finais do torneio, entre Ajax e Juventus, o mesmo entre Manchester United versus Barcelona. Confira abaixo as quartas de final definidas, com o primeiro time abrindo o duelo em casa (sequência das partidas de acordo com sorteio):

Confira o resultado do sorteio dos quartos-de-final! #UCLdraw Qual o embate mais emocionante? 🤔 NOTA: Man. City e Man. United não podiam jogar em casa no mesmo dia ou em dias seguidos, por isso a 1ª mão do jogo United – Barcelona foi invertida e será em Old Trafford pic.twitter.com/XD4DQ1XTO9 — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) 15 de março de 2019

Pela primeira vez em onze anos nem Real Madrid nem Bayern de Munique estão nesta etapa da competição. Com quatro times ingleses, apenas um confronto mistura dois da terra da rainha: Tottenham versus Manchester City. O Liverpool enfrentará o Porto, decidindo a vaga em Portugal. Ao contrário dos últimos anos, o sorteio desta sexta definiu o chaveamento até a final, marcada para o Wanda Metropolitano, em Madri, no dia 1º de junho:

Tottenham ou City x Ajax ou Juventus

Manchester United ou Barcelona x Liverpool ou Porto

Ou seja, o confronto Messi x Cristiano Ronaldo só poderá acontecer em uma eventual final. Nos sorteios desta manhã, foi o goleiro brasileiro Julio Cesar o escolhido para participar. Antes, um vídeo foi exibido no telão com seus feitos, inclusive sua conquista de 2010 pela Internazionale.

O sorteio não contou com nenhum tipo de restrição, ou seja, qualquer equipe poderia enfrentar qualquer equipe. A única intervenção foi no sorteio entre Barça e United: por conta de um pedido da prefeitura de Manchester, para que City e os Red Devils não disputassem uma partida no mesmo dia ou em dias consecutivos, houve inversão no mando de campo (o Barcelona decidiria fora, mas, com esse pedido, decidirá dentro de casa a vaga para a semifinal).

Para chegarem até aqui, os companheiros de Cristiano Ronaldo, da Juventus, passaram pelo Atlético de Madrid, os quais, após vencerem por 2 a 0 em casa, deixaram o português marcar um hat-trick e levar a Velha Senhora para as quartas. Já o Barcelona, que havia empatado na partida de ida com o Lyon, contou com a genialidade de Lionel Messi e aplicou o placar de 5 a 1 no jogo de volta para avançar.

O Liverpool superou o Bayern de Munique, por 3 a 1, em plena Allianz Arena, e enfrentará o Porto, que se classificou de virada em cima da Roma, por 4 a 3 no agregado. Após goleada histórica em cima do Schalke, o Manchester City terá um jogo de “Premier League” contra o Tottenham, que despachou o Borussia Dortmund.