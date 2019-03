FPF anuncia duelos no Troféu do Interior; Ponte encara Bragantino

Na tarde desta quinta-feira, a FPF, Federação Paulista de Futebol, anunciou os confrontos pelo Troféu do Interior. O grande destaque fica pela Ponte Preta, melhor colocado entre os eliminados da primeira fase do Campeonato Paulista e atual campeão do torneio, que encara o Bragantino. Além disso, a Federação explicou o formato de disputa da competição.

Cinco dos seis representantes disputarão o Campeonato Brasileiro Série B daqui um mês. Por isso, a entidade diminuiu a duração da competição e definiu jogos de mata-mata com ida e volta. Após as primeiras partidas, três equipes sairão classificadas para as semifinais. O quarto oponente sairá das quartas de final do Paulistão. O clube eliminado com melhor campanha nos grupos entrará na disputa do interior. A final está programada para o dia 14 de abril.

A equipe de Campinas irá estrear no próximo domingo, dia 24, às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. A volta está marcada para quarta-feira, 27, às 19h15 (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Os outros confrontos serão entre Botafogo-SP e Oeste, e Guarani e Mirassol. A equipe de Ribeirão recebe o clube de Barueri no sábado, dia 23, no estádio Santa Cruz, às 19h (de Brasília). A volta será na quarta, às 16h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Já o Bugre visita o Leão, na segunda-feira, às 17h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, e decide a classificação na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Confira todos os confrontos do Troféu do Interior: