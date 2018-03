Capitão da Fiorentina é encontrado morto e rodada do Italiano é adiada

Na manhã deste domingo, o zagueiro e capitão da Fiorentina, Davide Astori, de 31 anos, foi encontrado morto na concentração da equipe, com a suspeita de que tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia. Diante da situação, a federação suspendeu a rodada do Campeonato Italiano.

O elenco da Fiorentina estava hospedado em um hotel em Udine, onde enfrentaria a Udinese. Segundo relatos, toda a delegação desceu para tomar o café da manhã e realizar uma caminhada matinal, mas Astori não apareceu. Os companheiros de time então foram ao seu quarto e encontraram o colega já sem vida.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina. Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 de março de 2018

O corpo do jogador foi levado para o hospital Santa Maria della Misericordia para a realização de uma autópsia. Em nota, a Fiorentina pediu sensibilidade da mídia neste momento.

“A Fiorentina está profundamente abalada e forçada a anunciar que seu capitão Davide Astori faleceu. Por essa terrível e delicada situação, e acima de tudo por respeito a sua família, nós apelamos para que a mídia tenha sensibilidade”, diz o comunicado.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e’ scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 de março de 2018

Davide Astori nasceu no dia 7 de janeiro de 1987, na Itália. Começou a carreira pelo Milan, mas sem ter muito espaço no clube, foi emprestado para outras equipes até ser vendido para o Cagliari em 2008. Por lá, o zagueiro realizou 179 partidas até ser transferido para a Fiorentina em 2016. Astori estreou pela seleção italiana em 2011 e vestiu a camisa Azzurra em 14 oportunidades. O jogador, que foi pai pela segunda vez há duas semanas, inclusive esteve no Brasil em 2013 para a disputa da Copa das Confederações.