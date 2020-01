Corinthians bate o Athletico-PR e avança para a semifinal da Copinha

O Corinthians garantiu nesta sexta-feira a classificação para a semifinal da Copinha. Com uma postura ofensiva desde os minutos iniciais, a equipe de Dyego Coelho venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e manteve vivo o sonho do décimo primeiro título da competição.

O adversário do Corinthians na semifinal vai ser o Internacional, que também nesta sexta-feira eliminou o Botafogo-SP com uma vitória por 2 a 0.

O jogo- O Corinthians iniciou a partida com uma postura agressiva, marcando a saída de bola do Athletico-PR. Após os primeiros 15 minutos, o Furacão conseguiu avançar para o campo de ataque e chegou a criar algumas chances de gol.

Ainda assim, o Timão seguiu superior na partida e, aos 27 minutos, abriu o placar com Daniel Marcos, que recebeu um passe de Gabriel Pereira na ponta direita e bateu cruzado. Após o gol, a partida passou a ter um ritmo mais lento, e a equipe de Dyego Coelho conseguiu manter a vantagem até o fim da primeira etapa.

A estratégia do Corinthians para o segundo tempo permaneceu a mesma. A vantagem no placar não impediu o Timão de seguir no ataque criando oportunidades.

Apesar de não ter chegado ao segundo gol, o Alvinegro conseguiu conter os ataques do Athletico-PR, garantindo a vitória por 1 a 0 e a classificação para a semifinal da Copinha.