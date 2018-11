Após provocação, Corinthians revida e cutuca Santos

Quem fala o que quer, ouve o que não quer, já diz o ditado. Após a provocação do Santos sobre o Corinthians no início da noite da última quinta-feira, após a penhora da taça do Mundial de Clubes do time da capital, o Peixe precisou aguentar a resposta, que veio da mesma forma: pelo Twitter.

Com total SEGURANÇA, a @A_Corinthians estará aberta e receberá o Majestoso no fim de semana. Os ingressos para o Majestoso seguem à venda pelo https://t.co/rRmidft9RG — Corinthians (@Corinthians) 8 de novembro de 2018

O post faz referência à interdição da Vila Belmiro ocorrida também na noite da última quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), por conta de laudo do Corpo de Bombeiros vencido no dia anterior. Em nota, o Peixe escreveu que o estádio “segue normalmente com suas atividades” e que até a próxima terça-feira, dia 13, tudo deverá ser normalizado.

Depois da resposta do Corinthians, o Santos ainda fez mais uma postagem. “Quando o estagiário, depois de passar o dia inteiro zoando, lembra que ainda não postou as fotos do treino”, diz a legenda da foto, com o jogador Derlis González olhando para cima.

Quando o estagiário, depois de passar o dia inteiro zoando, lembra que ainda não postou as fotos do treino 🙄 pic.twitter.com/eIJRiJ8STZ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 9 de novembro de 2018

O Corinthians foi notificado oficialmente nesta quinta-feira sobre a penhora da taça do Mundial de 2012 por causa de uma dívida de R$ 2,48 milhões com o Instituto Santanense de Ensino Superior. Agora, o Timão garante que vai pagar e acabar com o problema.