Zeca e Oliveira não treinam e Santos deve repetir time contra a Ponte

O Santos segue sem poder contar com Zeca e Ricardo Oliveira. Os dois não treinaram no gramado do CT Rei Pelé nesta sexta-feira e estão praticamente cortados do duelo contra a Ponte Preta, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante ainda não está recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo. Já o lateral-esquerdo, por sua vez, não teve lesão constatada, mas continua sentindo dores na panturrilha esquerda desde a derrota para o Cruzeiro, no último dia 28, e vem fazendo trabalhos de prevenção no CT Rei Pelé.

Por conta disso, o técnico Levir Culpi deve repetir o time que ganhou do Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O comandante fechou o último treino antes do embarque para São Paulo, onde o time ficará concentrado.

A tendência é que o Peixe entre em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.