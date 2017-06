Preterido com Dorival, Alison ‘renasce’ com Levir e vira titular no Santos

Conhecido como ‘Pitbull da Vila’ por conta da garra demonstrada em campo, Alison vivia um período de incertezas no Santos e já começava a procurar um novo clube para atuar no restante da temporada. Porém, com a chegada de Levir Culpi, o volante ganhou uma nova oportunidade no Peixe e será titular nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no duelo contra o Vitória, no Barradão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem de 24 anos não era um dos preferidos de Dorival Júnior e tinha poucas oportunidades no time. O ex-comandante não gostava de volantes marcadores e tinha preferência por atletas com uma maior qualidade na saída de jogo. Tanto que Rafael Longuine e Léo Cittadini, meias de origem, chegaram a ser recuados no alvinegro.

No começo do ano, Alison chegou até a ser emprestado ao Red Bull Brasil para a disputa do Campeonato Paulista. E mesmo após retornar, ele continuar sem receber chances com Dorival, tanto fará sua estreia pelo Santos no ano justamente nesta quarta-feira.

Porém, após Levir Culpi assumir o comando, o jovem desbancou até mesmo o experiente Leandro Donizete e conquistou o posto de ‘primeiro reserva’ de Thiago Maia e Renato.

Com vínculo até junho de 2018, Alison ainda é visto com bons olhos pela diretoria santista, que pretende fazê-lo retomar o boa fase para conseguir uma boa venda no futuro.