Por Liberta, Santos pedirá para mudar data de jogo com Atlético-GO

O Santos já sabe quando irá encarar o Atlético-PR pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores. Na tarde da última sexta-feira, a Conmebol divulgou a tabela com as datas e o Peixe viu que pegará o Furacão no dia 5 de julho, às 19h15 (de Brasília). Até aí tudo bem. O único problema é que o alvinegro terá um compromisso em Goiânia pouco menos de 48 horas antes de duelar com o time paranaense.

Isso porque na tabela do Campeonato Brasileiro, está agendado que a equipe santista irá jogar contra o Atlético-GO, no dia 3, uma segunda-feira, às 20h, no Serra Dourada, pela 11ª rodada da competição nacional. Por conta desse problema, o presidente Modesto Roma Júnior revelou para a Gazeta Esportiva que irá entrar em contato com a CBF nesta segunda-feira. O mandatário irá pedir o adiantamento do embate com o Dragão.

Modesto mostrou otimismo e acredita que a confederação não irá colocar problemas para que a alteração aconteça. Resta saber se o jogo contra o Atlético-GO será sábado (1) ou domingo (2). A mudança deve ser oficializada nas próximas semanas.

Vale lembrar ainda que o Peixe não sabe onde jogará diante do Atlético-PR nas oitavas da Libertadores. Isso porque o time paranaense cedeu a Arena da Baixada para a disputa da Liga Mundial de Vôlei na mesma data do embate pela competição continental.

A Conmebol irá indicar ao Furacão um novo local para a realização da partida. O Couto Pereira seria uma possibilidade, pois pode receber mais de 20 mil pessoas. Porém, o Curitiba, dono do estádio e principal rival do Atlético-PR, dificilmente irá liberar o local.