Kayke ganha voto de confiança de Levir: “A posição é dele. Só continuar”

Após marcar o gol decisivo do Santos contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Kayke parece cada vez mais próximo de ‘tomar’ a titularidade de Ricardo Oliveira. Vivendo boa fase, o camisa 11 foi bastante elogiado pelo técnico Levir Culpi. O comandante, inclusive, fez questão de afirmar que o centroavante, atualmente, é o dono da posição.

“O Kayke entrou em uma fase muito boa. É um jogador muito inteligente. Um finalizador, um cara que trabalha muito bem. Tomara que siga. A posição é dele. É só continuar porque tem atuado realmente muito bem”, explicou o treinador, em entrevista coletiva logo após o clássico desta quarta.

Com o tento anotado contra o Verdão, Kayke chegou a marca de sete gols na temporada, empatando com Vitor Bueno na artilharia santista em 2017. Ricardo Oliveira, por sua vez, soma 16 jogos no ano e apenas quatro gols anotados.

Mesmo feliz com o bom momento, o camisa 11 do Peixe prefere manter o discurso menos empolgado. “Fico feliz (com a declaração de Levir). Qualquer jogador busca o espaço. Vim para atuar, mas estou aqui para fazer o meu melhor. Quando ele achar que eu não sou útil, vou dar lugar a outro. É normal. Ricardo Oliveira é a nossa maior referência”, disse Kayke.

E o atacante deve seguir entre os titulares no próximo sábado, quando o Santos entra em campo contra a Ponte Preta, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Brasileirão. Isso porque Ricardo Oliveira dificilmente estará 100%. O camisa 9 ainda se recupera de uma contusão no tornozelo.