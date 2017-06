Braz brinca com boa fase da defesa santista: “Última vez que falei deu azar”

O Santos não toma um gol desde o clássico contra o Corinthians, no último dia 3, em Itaquera, que culminou com a demissão do técnico Dorival Júnior. De lá pra cá foram 270 minutos e três jogos zerados, contra Botafogo, Atlético-PR e Palmeiras, respectivamente. Aproveitando a boa fase, o zagueiro David Braz evitou ‘puxar a sardinha’ apenas para o setor defensivo e ainda brincou com os jornalistas presentes no CT Rei Pelé.

“Na última vez que falei da defesa nós tivemos um azar do caramba e levamos um monte de gols. Temos sempre que arrumar a cozinha, procurar defender bem. A nossa marcação começa na frente e todos estão ajudando. Isso foi um dos motivos para estarmos nessa sequência. Queremos continuar assim, mesmo com vocês perguntando e dando azar pra gente”, brincou o defensor em entrevista coletiva.

Vale lembrar que em abril desde ano, David Braz também deu declarações sobre a boa fase da defesa santista. Na ocasião, o time vinha de três jogos sem ser vazado na Libertadores. Após a entrevista, porém, o Peixe levou três tentos na competição continental e ainda sofreu seis gols em apenas quatro jogos no Campeonato Brasileiro.

E neste sábado, o alvinegro pode aumentar a sequência invicta. Isso porque o time comandado por Dorival Júnior recebe a Ponte Preta, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela sétima rodada do Brasileirão.

“Quando a gente conquista um resultado fora, como foi com o Atlético-PR, só vale se conseguirmos a vitória em casa. E apesar de não ser na Vila, o Pacaembu é a nossa casa, pois o mando é nosso”, concluiu Braz.