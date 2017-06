Palmeiras surpreende Sport e se aproxima de acerto com Diego Souza

Diego Souza está um passo mais perto de se tornar o novo reforço do Palmeiras. O Sport se surpreendeu com a disposição alviverde de comprar o ídolo leonino e já se prepara para perder o atleta, que chegaria ao Verdão para atuar como ‘falso 9’ na vaga do colombiano Miguel Borja.

Inicialmente, o Rubro-Negro demonstrou irritação com a procura do Palmeiras por Diego Souza e deixou clara a intenção de manter o atleta em Pernambuco. Horas depois, no entanto, com a insistência alviverde, a diretoria do Sport passou a imaginar números de um possível negócio.

Assim, o presidente do clube Arnaldo Barros mencionou o valor de R$ 13 milhões para liberar o camisa 87, e se surpreendeu com a pronta aceitação do Palmeiras em pagar a quantia. Isso, porém, não encerra a negociação, já que parte da diretoria do Leão segue resistente em liberar o principal atleta da equipe.

Além da parte financeira, Diego Souza tem uma motivação principal para aceitar vir para o Palmeiras: a chance de disputar a Copa do Mundo de 2018. O jogador é muito feliz em Recife, goza de grande prestígio com a torcida, e se sente querido pelos rubro-negros mesmo quando a equipe travessa uma má fase. No entanto, com as poucas opções de centroavante para a reserva de Gabriel Jesus na Seleção Brasileira, Tite vê no atleta uma opção para atuar como falso 9, justamente a função que exerceria no Verdão, que busca um atleta para a função.

Antes de Diego Souza, o Palmeiras já havia tentado a contratação de Richarlison, do Fluminense, que admitiu ter ficado balançado com a oferta alviverde. O Tricolor carioca, no entanto, não quis negociar o atacante, apesar das altas cifras, que beiravam os R$ 40 milhões. Na visão da comissão técnica de Cuca, ambos poderiam repetir o que Gabriel Jesus fez na temporada passada: atuar como referência no ataque e com mobilidade para jogar também pelos lados.

Diego Souza fez apenas cinco jogos pelo Sport no Campeonato Brasileiro deste ano, um a menos do que o limite, o que tornaria viável que o atleta disputasse o torneio nacional pelo Verdão. Já na Libertadores, o Palmeiras tem ‘uma vaga livre’ das seis trocas previstas para a disputa do mata-mata e, para ter Diego, precisaria inscrevê-lo até 48h antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, prevista para o dia 5 de julho.

Em entrevista coletiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou clara a intenção de ter Diego Souza como titular nesta quarta-feira, quando o Sport disputa a final do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro.