Mina deve sair após participação do Palmeiras na Libertadores, diz jornal

A ótima atuação de Yerry Mina no amistoso da seleção colombina contra Camarões chamou a atenção da mídia europeia. Dono de seus direitos, o Palmeiras possui um acordo com o Barcelona em que garante a prioridade de compra do jogador ao clube espanhol logo após a disputa da Copa do Mundo de 2018. No entanto, segundo informações reveladas pelo jornal catalão Mundo Deportivo, o Barça trabalha com outra data para contar com o zagueiro.

Segundo a publicação, a chegada de Mina em solo espanhol é prevista para a janela de transferências de janeiro, quando a Copa Libertadores já estará encerrada. O jornal ainda ressalta que existe a possibilidade do defensor desembarcar em Barcelona neste meio do ano, caso o Palmeiras seja eliminado nas oitavas de final da competição continental e os catalães ainda possuam tempo para inscrever o jogador nesta janela.

O jornal revelou ainda que a contratação de Mina pela equipe espanhola custaria algo entorno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 33,4 milhões). Porém, caso o jogador ou o Barcelona desejem fechar um acordo antes do término da participação alviverde na Copa Libertadores, o Palmeiras receberia uma indenização, resultando num valor maior que os 9 milhões já estipulados.

Contratado em julho do ano passado, o defensor já vestiu a camisa alviverde em 33 partidas com sete gols marcados. Campeão Brasileiro no ano passado, o zagueiro tem sido o destaque do Palmeiras na atual edição da Copa Libertadores com três gols marcados em seis jogos.