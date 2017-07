Mayke sente evolução e se diz pronto para enfrentar o Barcelona

Contratado pelo Palmeiras na metade de maio, o lateral direito Mayke foi inscrito na Copa Libertadores nesta segunda-feira e pode atuar como titular diante do Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final. Ainda no começo de sua trajetória pelo time alviverde, o jogador de 24 anos de idade sente a própria evolução.

“Venho em uma crescente e fazendo bons jogos também por conta de toda a equipe, que está me ajudando muito dentro e fora do campo. Eu me sinto em casa”, disse o substituto do lesionado Jean. “Ele está sentindo dores. Então, se o professor optar por mim, vou estar pronto para ajudar”, declarou.

Jean disputou um total de 53 partidas em 2016, a maioria na lateral direita, e brilhou ao longo da campanha que culminou com o título do Campeonato Brasileiro. Aos 31 anos de idade, o jogador vem sofrendo com dores no joelho nesta temporada, o que afetou seu rendimento.

Cotado para ser titular na vaga de Jean, Mayke iniciou a carreira profissional pelo Cruzeiro e participou do bicampeonato nacional alcançado pelo clube mineiro em 2013 e 2014. O lateral direito, atrapalhado por problemas físicos nas últimas temporadas, projeta dar a volta por cima, mas evita comparações com o passado.

“Estou vindo melhor a cada jogo e foi por isso que acertei com o Palmeiras: para ajudar o time em campo e fazer minha parte. Não quero ser o Mayke de 2013 ou de 2014, mas o de 2017, com excelentes jogos e dando alegria aos torcedores para fazer história no Palmeiras”, afirmou o atleta, elogioso em relação ao técnico Cuca.

“Ele é um excelente treinador e dá muita liberdade, mas sempre fala que a primeira função dos laterais é a marcação para depois atacar. Procuro sempre fazer o mais próximo do que o Cuca pede para continuar atuando”, disse Mayke, escalado em oito partidas.

O confronto entre Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Monumental. Para a lateral direita, além de Mayke, o técnico Cuca tem a alternativa de escalar Fabiano ou improvisar o meio-campista Tchê Tchê.