Dudu lamenta precisar de susto para Palmeiras engrenar contra o Cruzeiro

Autor de dois gols no empate conquistado frente ao Cruzeiro nesta quarta-feira pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, Dudu não queria que o Palmeiras tivesse passado por um susto para então jogar bem. Pedindo mais atenção para o time na sequência, o atacante elogiou seu companheiro Borja e falou da confiança do técnico Cuca no elenco.

“Não queria ter passado por isso, ter tomado três gols pra depois o time começar a jogar. Dois de contra ataque, coisa que a gente não pode deixar acontecer dentro do nosso estádio. O time precisava de mim e todos sabiam. Tive a sorte, fui abençoado de poder fazer dois gols”, afirmou o camisa 7 na reapresentação da equipe nesta quinta-feira.

Enquanto os reservas fizeram treino com bola, Dudu e os demais titulares da partida contra o Cruzeiro, além de Egídio, que jogou 45 minutos, fizeram recuperação dentro do CT. A equipe já começa a se preparar para enfrentar o Grêmio pelo fim de semana, no Campeonato Brasileiro, antes de viajar para Guayaquil para pegar o Barcelona na primeira partida das oitavas da Libertadores.

“Acho que todo mundo sabe que nossa prioridade é a Libertadores. Vamos ter um jogo muito em cima contra o Grêmio e vai ser difícil. Eles estão muito a frente. Tenho certeza que o time que o Cuca montar vai ser pra conquistar a vitoria no sábado”, acrescentou o jogador.

Sobre a atuação no segundo tempo, que possibilitou o empate em 21 minutos de jogo, Dudu ressaltou a confiança passada por Cuca no vestiário. “Ele passa muita confiança pra gente, que a gente não pode desistir em nenhuma hora do jogo. Se a gente jogasse o que sabia, podia empatar ou virar o jogo. Acho que a força de vontade de todo mundo foi muito importante”, analisou.

O atacante também ressaltou a conversa entre os jogadores para buscarem algo diferente na etapa complementar da partida para reagir e não deixar acontecer uma derrota em casa. “Não era o placar que a gente queria, mas pela circunstância do jogo ficou de bom tamanho o resultado. Acho que foi bom para o Cruzeiro, porque veio aqui e conseguiu fazer três gols, mas eles sabem que nossa equipe é muito forte também e vamos buscar o resultado”, acrescentou Dudu.

O camisa 7 ainda elogiou a partida de Borja, que substituiu Guerra e foi importante para a busca do resultado, com boa presença de área e participação direta em dois gols. “A gente viu ele no vestiário. Não vai fazer gol em todos os jogos, mas a gente espera que ele possa continuar desse jeito pra ajudar o Palmeiras. Ele tem tudo pra melhorar e buscar a vaga como titular”, completou o atacante.

Com uma sequência de partidas difíceis, o Palmeiras volta a campo já neste sábado, no Pacaembu, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não acontecerá no estádio palmeirense pelo show da cantora Ariana Grande, que acontece na noite deste sábado.

*Especial para a Gazeta Esportiva