Cuca treina no CT do Vitória e quer estudar condições de Mina e Borja

O Palmeiras enfrenta o Bahia às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Fonte Nova, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com as presenças de Yerry Mina e Miguel Borja, o técnico Cuca usou o centro de treinamento do Vitória para preparar sua equipe durante a tarde desta sexta-feira.

Derrotado pelo Santos na última rodada, o Palmeiras resolveu mudar a programação para jogar fora de casa contra o Bahia. Diferentemente do que faz habitualmente, a delegação viajou dois dias antes do confronto e desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira.

Convocados para defender a Colômbia nos amistosos contra Espanha e Camarões, Mina e Borja desfalcaram o Palmeiras diante de Coritiba, Fluminense e Santos. De volta, os dois estrangeiros participaram normalmente dos trabalhos no CT do Vitória.

“Vamos ver em que condição eles chegam, se é uma condição ideal de jogo com a viagem e o desgaste que sofreram. Com nove jogos no mês, precisamos ter precaução e saber que dificilmente o atleta aguenta os nove jogos no mesmo nível. Às vezes, você tira um jogador e põe outro em melhor condição para evitar degaste e risco de lesão”, afirmou Cuca.

O técnico promoveu um treinamento tático e orientou bastante a equipe nesta sexta-feira. Em um trabalhado fechado à imprensa, previsto para sábado, o elenco palmeirense volta ao CT do Vitória para o último ensaio antes do confronto com o Bahia.

Uma possível escalação para o duelo de domingo tem Fernando Prass; Mayke (Jean), Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Thiago Santos e Tchê Tchê; Roger Guedes, Guerra e Keno; Willian (Borja). O atacante Dudu, em recuperação de lesão muscular, segue fora.

Com apenas sete pontos ganhos, o Palmeiras figura na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, primeiro integrante da zona de rebaixamento à Série B, contabiliza um ponto a menos. Já o Bahia, com 10 pontos, aparece no sexto lugar do torneio nacional.