Cuca mira subida no Brasileiro e título continental: “Meta maior”

Com quatro derrotas em sete rodadas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca contra o Bahia seus primeiros pontos como visitante às 16 horas (de Brasília) deste domingo, na Fonte Nova. O técnico Cuca, atual campeão, mira uma escalada até o G6 do torneio nacional, mas quer mesmo é ganhar a Copa Libertadores.

“Tem que estar entre os primeiros do Brasileiro para se certificar de uma Libertadores no ano que vem. Essa é uma meta. E uma meta maior ainda é buscar um título nos torneios mata-mata: Copa do Brasil ou, se Deus quiser, a Libertadores”, afirmou Cuca.

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nos dias 28 de junho (Palestra Itália) e 26 de julho (Mineirão). Nas oitavas de final da Copa Libertadores, pega o Barcelona de Guaiaquil em 5 de julho (Monumental) e 9 de agosto (Palestra Itália).

“Estamos envolvidos em um processo de jogo em cima de jogo. São nove jogos por mês. Então, você não tem o time que considera ideal na mão. Temos outras competições tão importantes quanto ou mais do que o Brasileiro, que ganhamos ano passado. Então, são coisas que você deve ponderar”, afirmou Cuca.

Em um começo instável, o técnico acumula quatro vitórias, um empate e cinco derrotas em seus primeiros dez jogos desde que retornou ao comando do Palmeiras. Apesar de alguns insucessos recentes, Cuca sente que o encaixe ideal da equipe está perto.

“O desempenho está satisfatório, mas falta o resultado. Quando você tem um desempenho bom, fica próximo do resultado. É uma questão de tempo para a gente voltar a vencer. Tomara que seja domingo, que possamos fazer um grande jogo e vencer”, declarou.

Após desfalcarem o Palmeiras contra Coritiba, Fluminense e Santos por conta de dois amistosos pela seleção colombiana, Yerry Mina e Miguel Borja ficam à disposição do técnico Cuca em Salvador. O atacante Dudu, em recuperação de lesão muscular, segue fora.