Presidente do Corinthians retruca diretor do São Paulo com provocação

Ao tentar se defender de uma questão que abordava o fato do Corinthians ter segurado seus atletas no elenco do início do ano para cá, enquanto o São Paulo optou por vender boa parte de seus jogadores que iniciou a temporada no clube, Vinicius Pinotti acabou causando polêmica na última terça e foi retrucado de forma “oficial” nessa quinta, pelo presidente corintiano, Roberto de Andrade.

O executivo de futebol do Tricolor acabou por comparar as duas instituições e causou mal-estar nos rivais ao depreciar a política de gestão e o histórico da equipe de Parque São Jorge.

“Se você olhar histórico de vendas do São Paulo, a gente vende muito mais que eles (Corinthians). Nossa vitrine é realmente mais atrativa. Saiu, há um tempo atrás, um estudo do valor dos elencos e você naturalmente vê porque eles conseguem segurar e a gente não. O elenco é valioso, chegam propostas grandes aqui. Historicamente, a gente produz e exporta muito talento, e isso é uma diferença”, afirmou Pinotti, que ocupa o cargo há menos de seis meses e antes era diretor de marketing do São Paulo.

Roberto de Andrade, então, não deixou por menos ao ser abordado pelos jornalistas durante entrevista coletiva na noite dessa quinta, em Itaquera. O mandatário alvinegro lembrou o desmanche que ocorreu no Corinthians em 2016 e cutucou os são-paulinos pelo fato da equipe de Rogério Ceni ter conquistado apenas dez pontos até agora no campeonato brasileiro. O Timão, por outro lado, lidera a competição e já conquistou o campeonato paulista depois de despachar o São Paulo nas semifinais.

“Nós temos que entrar em um acordo. Ano passado todo mundo me criticou porque eu vendi o time inteiro. Ou você s concordam que o que ele falou está certo ou vocês estão errados em me criticar. Começa por aí. Estamos falando de meia verdade. Os valores independem, cada um tem um percentual de cada jogador, não vou ficar discutindo aqui o que o Pinotti disse ou deixa de dizer”, comentou Andrade, antes de emendar uma provocação e um aviso.

“O que o Pinotti tem de entender, ele chegou no cargo agora, como eu já fui diretor de futebol e hoje sou presidente, ele tem de falar do São Paulo, cuidar do São Paulo. Eu falo do Corinthians e cuido do Corinthians. E, por sinal, ele, por favor, que melhore um pouco o time dele, porque é o trabalho que ele tem, como eu também já tive aqui. Não fica preocupado com Corinthians. Deixa que aqui nós cuidamos”, encerrou o presidente corintiano, já em tom de voz mais elevado.