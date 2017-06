Maicosuel treina, fala com Roger, mas deve trocar Galo pelo São Paulo

O meia Maicosuel segue sua rotina com a camisa do Atlético. O atleta participou do último treinamento na Cidade do Galo, na tarde dessa segunda-feira, em Belo Horizonte, mas o desfecho da negociação com o São Paulo está por horas.

O jogador deve partir de Belo Horizonte para São Paulo por um contrato que custará ao cofre tricolor cerca de 1,1 milhão de euros, para um vínculo de três anos. O avante conta com o apoio de Rogério Ceni.

Nos trabalhos na Cidade do Galo, Maicosuel teve uma conversa reservada com o técnico Roger Machado. O encontro aconteceu em um intervalo dos trabalhos do treinador e ambos ficaram em um assunto particular.

Após a mudança no esquema tático do Atlético, o “Mago” tem tido ainda mais dificuldade para se firmar no time titular, tendo em vista que reduziu uma posição na frente com o time atuando com três volantes. Além disso, a concorrência no setor é grande, sobretudo, após a chegada de Valdívia.

Maicosuel chegou ao Galo em 2014, contratado como reforço de peso. Seu melhor momento foi na disputa da Copa do Brasil de 2014, levantando a taça do torneio sobre seu ex-clube, o Cruzeiro. Ele vestiu as cores alvinegras em 87 jogos oficiais com nove gols anotados.