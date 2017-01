Com show de ex-Timão, Tricolor goleia o Genus na estreia da Copinha

Com muita facilidade, o São Paulo goleou o Genus por 6 a 0 na noite desta terça-feira, na sua estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, na cidade de Capivari, estabelecendo até o momento a maior goleada da principal competição das categorias de base do Brasil. O destaque tricolor ficou por conta do meia Matheus Frizzo, que em 2014 estava no rival Corinthians e criou polêmica ao se revelar são-paulino.

Empolgado com o retorno do meia Kaká ao Morumbi, ele postou em seu Twitter que gostaria de assistir à estreia do armador na casa são-paulina. À época lateral do Timão, ele acabou repreendido, chegou a dizer que sua conta foi invadida, mas acabou liberado pela equipe do Parque São Jorge pouco depois. Na sequência, assinou com o Tricolor e agora brilha no sub-20.

Seu primeiro lance de talento foi logo a um minuto, no gol inaugural da partida. Frizzo aproveitou um vacilo na saída de bola do Genus. O goleiro bateu um tiro de meta que quicou pouco depois da área, o meio-campo dos rondonienses não conseguiu dominar e a redonda ficou com o Tricolor. Rápido, ele recebeu cara a cara com o arqueiro e abriu o placar.

Depois, ele carimbou o travessão em chute de fora da área, mas não desperdiçou a oportunidade aos 27. Após jogada de Matheus Lu, chutou colocado na entrada da área, sem chances para o goleiro. Antes do intervalo, os tricolores ampliaram a vantagem com Militão, de pênalti, e Heron.

No segundo tempo, logo de cara, os paulistanos conseguiram quando Pedro Augusto achou Heron livre dentro da área e o centroavante anotou mais um. Com o resultado garantido e se aproveitando da possibilidade de trocar seis atletas, o treinador aproveitou para trocar todo o quarteto ofensivo para os 30 minutos finais. A resposta veio com Geovane, que selou o triunfo aos 27 minutos, em chute de fora da área.

Com o resultado, o São Paulo assume a primeira posição do Grupo 13, com o mesmo número de pontos do Capivariano, rival na final do Paulista sub-20, mas cinco gols de saldo a mais. União Barbarense, que perdeu do time da casa por 2 a 1, mais cedo. Na próxima rodada, o time de Santa Bárbara do Oeste será o rival são-paulino, quinta-feira, também na Arena Capivari, às 16h.

Já pelo Grupo 5, a Ponte Preta tentou, teve muitas chances e foi bastante superior ao América-MG, mas não conseguiu superar a boa defesa dos mineiros em duelo disputado no estádio Bento de Abreu, em Marília. Os dois times ficaram no empate por 0 a 0. Mais cedo, o MAC aproveitou a torcida presente ao local para vencer o Atlético-BA por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave.

Confira todos os resultados desta terça:

Votuporanguense 1 × 1 Auto Esporte

Grêmio 3 × 1 Brasília

Tanabi 0 × 1 Mirassol

Náutico 1 × 2 Vila Nova-GO

Rio Preto 1 × 2 Sergipe

Botafogo 1 × 1 Alecrim

Grêmio Novorizontino 2 × 0 São Raimundo-RR

Atlético-MG 3 × 2 Novoperário

Marília 1 × 0 Atlético de Alagoinhas

América-MG 0 × 0 Ponte Preta

Penapolense 1 × 1 Volta Redonda

Paraná 3 x 2 Paysandu

Ferroviária 0 × 0 Villa Nova-MG

Comercial-SP 1 × 0 Rio Claro

Sport 2 × 3 Batatais

São Carlos 1 × 0 Rio Branco-ES

Vasco 0 × 1 Botafogo-PB

Independente-SP 0 × 0 Botafogo-SP

Fortaleza 0 × 1 Rio Branco-SP

Paulista 1 × 0 Red Bull Brasil

Joinville 5 × 0 Vitória da Conquista

Atibaia 0 × 0 ABC

Vitória-BA 2 × 0 Atlético-GO

São Paulo 6 × 0 Genus

Capivariano 2 × 1 União Barbarense

Desportivo Brasil 1 × 0 Sampaio Corrêa

Chapecoense 0 × 2 Nova Iguaçu

Primavera 4 × 2 União-MT

Atlético-PR 2 × 0 CRB

Ituano 2 × 0 Guarani

Santa Cruz 2 × 0 XV de Piracicaba