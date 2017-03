Titulares do Verdão fazem regenerativo e reservas treinam com Borja e Jean

Após bater o São Paulo por 3 a 0 no Palestra Itália, em jogo que manteve o Tricolor sem vitórias no estádio Palestra Itália depois da reforma, o Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol. Mirando o segundo jogo pela Copa Libertadores da América, os titulares fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os que não começaram jogando no Choque-Rei participaram de um treino técnico.

‘Reforçando’ o time reserva, Felipe Melo, suspenso contra o São Paulo, Zé Roberto e Edu Dracena, poupados, Borja, Jean e Keno, que entraram no segundo tempo, também participaram do treino técnico. O atacante Rafael Marques, que foi relacionado para o Choque-Rei, mas acabou cortado por problemas familiares também atuou normalmente.

Agora, o Verdão volta a treinar nesta segunda-feira, às 9h30 (de Brasília), em atividade liberada para a imprensa. O atacante Dudu, autor do golaço que abriu o placar no Choque-Rei, concederá entrevista coletiva.

Líder do Grupo C do Paulistão com 18 pontos (oito a mais que o segundo colocado), o Palmeiras volta a campo na quarta-feira (15), quando enfrentará o Jorge Wilstermann-BOL, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, novamente pela Libertadores.