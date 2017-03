Verdão terá reservas no Choque-Rei: entenda os motivos

Não é segredo que a Copa Libertadores é o principal objetivo do Palmeiras nesta temporada. Após o empate na estreia com o Atlético Tucumán, o Verdão já está focado no próximo jogo da competição, mas antes, tem clássico contra o São Paulo, neste sábado, pelo Campeonato Paulista.

Sem tempo de descanso, a tendência é que o Verdão dispute o Choque-Rei com uma equipe quase toda reserva. A delegação palmeirense chegou da Argentina às 5h desta quinta-feira e só deve retomar os treinos na sexta, um dia antes do jogo.

“Temos um clássico sábado, temos um jogo de Libertadores depois… A gente projeta jogo a jogo. Lógico que temos um plano estabelecido, um plano de metas, mas a preocupação é montar a melhor equipe, ou que estiver mais inteira, porque temos jogo difícil no sábado”, afirmou o técnico Eduardo Baptista.

A possibilidade de usar atletas titulares é ainda mais improvável pela maneira como foi o jogo desta quarta-feira, com o Palmeiras perdendo o zagueiro Vitor Hugo por expulsão ainda na metade do primeiro tempo. Desta forma, o Verdão precisou se desgastar ainda mais para suprir a falta de um homem em campo.

Assim, contra o São Paulo, o Palmeiras deve ter como titulares apenas o goleiro Fernando Prass, os zagueiros Yerry Mina, que não jogou a estreia na Libertadores por estar suspenso, e Vitor Hugo, que atuou apenas 21 minutos, e o meia Michel Bastos, substituído logo após o cartão vermelho do companheiro. Outro com chances de atuar é Jean, já que seus reservas Fabiano e Thiago Martins (improvisado) estão machucados.

A tendência é que o Verdão seja formado por Fernando Prass (Jailson); Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Egídio; Arouca e Raphael Veiga; Michel Bastos, Guerra e Róger Guedes; Willian.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, o Verdão retoma as atenções à Copa Libertadores da América quando encara o Jorge Wilstermann, às 21h45 (de Brasília), também na casa alviverde.