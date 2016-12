Palmeiras confirma a contratação de Guerra, do Atlético Nacional-COL

O Palmeiras encaminhou na noite desta terça-feira a contratação do meia Alejandro Guerra, que estava no Atlético Nacional, da Colômbia, por meio do seu site oficial. Ele fez parte da equipe campeã da Copa Libertadores deste ano e foi eleito o melhor jogador da competição sul-americana. O atleta virá ao Brasil no início de janeiro para realização de exames médicos e assinar contrato com o clube.

Aos 31 anos, o atleta já passou por Caracas-VEN – onde foi tricampeão venezuelano -, Deportivo Anzoátegui-VEN e Mineiros de Guayana-VEN, além do Atlético Nacional-COL. Guerra foi um dos destaques do time de Medellín na campanha que culminou com o título da Copa Libertadores 2016.

O Santos, presidido por Modesto Roma Júnior, também estava interessado em contratar o meia venezuelano, mas não deve ser páreo para o Palmeiras, com maior poder aquisitivo. O desfecho da negociação do atleta com o time palestrino árecia questão de tempo já na semana passada.

Guerra chega para ser o “meia clássico” da equipe, disputando posição com Cleiton Xavier, Raphael Veiga e Hyoran, esses dois últimos também reforços contratados após o título do Brasileiro. Além da disputa da Libertadores, o time terá pela frente o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a defesa do título nacional.

Já se arriscando no português, o meio-campista enviou uma mensagem aos palmeirenses, publicada nas redes sociais do clube. “Muito obrigado pelo carinho, estou muito feliz por jogar em este grande clube”, disse o jogador, mandando saudações a todos os torcedores (veja abaixo o vídeo).