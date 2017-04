Inter se apega a melhora da última partida para confirmar classificação

Após boa atuação na vitória por 3 a 1 no confronto de ida contra o Cruzeiro-RS, pela quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Inter espera confirmar a classificação no duelo deste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí.O Colorado pode até perder por 1 a 0 que se classifica para a próxima fase da competição. Quem passar entre Inter e Cruzeiro-RS encara o vencedor do clássico Ca-Ju.

E o técnico Antonio Carlos Zago ganhou boas notícias para o duelo decisivo. Além do retorno do bom futebol apresentado pelo lateral William e do meia Valdívia, o atacante Carlos retornou aos treinamentos normalmente após se recuperar de uma fratura na mão esquerda. Além disso, o nome do zagueiro Danilo Silva apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Porém, o atleta se encontro na fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito e não está liberado pelo Departamento Médico.

Já o Cruzeiro-RS espera repetir a boa atuação no jogo da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Atuando em casa, o Estrelado fez 2 a 1 no Internacional, resultado que não serve para se classificar no confronto deste domingo. Contudo, o time comandado por Ben Hur Pereira vai contar com o retorno do lateral-esquerdo Sander. Um dos destaques do elenco nesta temporada.

Caxias joga pelo empate contra o Juventude

Apesar da vantagem de atuar por um empate, o Caxias vem treinando forte para enfrentar o Juventude em casa. Contudo, o técnico Luiz Carlos Winck ter alguns desfalques. O principal é o meia Wagner. O jogador pegou dois jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva do RS. O jurídico do clube ainda está tentando com recurso liberar o atleta para o clássico. Os outros são o volante Marabá, que sentiu um desconforto na coxa e foi preservado do trabalho desta sexta-feira, e o lateral-esquerdo Márcio Goiano que está no Departamento Médico.

Já, o Juventude, que ainda não venceu o Caxias este ano (foram duas derrotas), tenta recuperar os jogadores e melhorar a preparação física. Apenas neste início de ano, o clube já perdeu mais de um time inteiro para o Departamento Médico. No total 14 atletas sofreram algum tipo de lesão, contusão ou desconforto muscular.

O clássico Ca-Ju 368 ocorre às 11h (de Brasília) deste domingo no Estádio Centenário. Em caso de empate ou vitória do time da casa, quem se classifica é o Caxias. Se o Juventude vencer por um gol de diferença, marcando mais de duas vezes, o Papão passa para a semifinal. Se a partida terminar 1 a 0 para o Juventude, o jogo será decidido nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO-RS X INTERNACIONAL

Local: Estádio Antônio Vieira Ramos, Gravataí (RS)

Data: 09 de abril de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Alexandre Antonio Kleiniche (RS)

CRUZEIRO-RS: Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; Ben Hur, Lucas Martins, Ronaldo e William Kozlowski; Thiago Alagoano e Lucão

Técnico: Ben Hur Pereira

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta, Carlinhos; Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson; D’Alessandro, Nico Lopez e Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago