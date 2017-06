Mina e Borja se reapresentam, mas Dudu é baixa em treino do Verdão

Yerry Mina e Miguel Borja estão de volta ao Palmeiras. A dupla, que estava servindo a seleção colombiana, se reapresentou na tarde desta quinta-feira, mas não participou das atividades com bola junto com os atletas que não atuaram no clássico contra o Santos. Outra baixa no treino com bola foi o camisa 7 Dudu, que segue em recuperação de uma lesão na virilha.

Os colombianos foram apenas reservas no empate por 2 a 2 contra a Espanha, mas apareceram entre os titulares na goleada por 4 a 0 sobre Camarões, na última terça-feira. Na partida, inclusive, o zagueiro anotou dois gols de cabeça.

Mina e Borja desfalcaram o Palmeiras contra Coritiba, Fluminense e Santos, e devem voltar ao time nets domingo para enfrentar o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Se estiverem à disposição, deverão ser titulares contra o Tricolor.

Ao contrário da dupla, a tendência é que Dudu não encare o Bahia, retornando ao time apenas na próxima quarta-feira, contra o Atlético-GO, no Palestra Itália. Outras baixas para o jogo serão o volante Felipe Melo, com uma lesão no músculo posterior da coxa, além de Thiago Martins, Moisés e Arouca, que se recuperam de cirurgias.

Em campo, Cuca comando um treino técnico com dimensões reduzidas. As equipes precisavam chegar à meta adversária se aproveitando de uma linha de impedimento imaginária, se movimentando para não ficar em posição irregular e aparecer na cara do gol. Do lado de fora, o gerente de futebol Cicero Souza acompanhou toda a movimentação.

No trabalho, os principais destaques foram o goleiro Vinicius Silvestre, que mostrou boa saída do gol, e os meias Hyroan e Raphael Veiga, que demonstraram visão de jogo e finalização. Já na parte negativa, Michel Bastos, com muitos chutes e passes errados, e Keno, perdendo muitas bolas, não foram bem.