Frustrados, jogadores do Inter tentam valorizar pontos fora de casa

O Internacional amargou o seu segundo empate consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Após ficar no 1 a 1 com o América-MG no Independência, o time gaúcho não foi além do 0 a 0 com o Santa Cruz no Arruda, na tarde deste sábado.

Após a partida, os comandados de Guto Ferreira deixaram transparecer a frustração com mais uma igualdade como visitante. Ainda assim, tentaram dar importância aos dois pontos conquistados longe do Beira-Rio.

“Saímos de Porto Alegre com o objetivo de buscar as vitórias. Infelizmente, não conseguimos, mas devemos valorizar esses pontos e não perder mais pontos em casa. Vínhamos de duas vitórias. Agora, são dois empates. Graças a Deus, não perdemos”, comentou o atacante Marcelo Cirino, cabisbaixo.

Para o volante Edenílson, o Santa Cruz teve méritos pela ineficiência ofensiva do Inter no Recife. “Foi um jogo difícil. Deveríamos ter feito o goleiro deles trabalhar um pouco mais para sair com um resultado melhor”, comentou o jogador, que se envolveu em uma confusão com os adversários ao final da partida. “Senti um tranco quando o zagueiro estava passando. Não sei, mas pareceu que ele deixou o cotovelo sem a bola. Fui perguntar. Ele falou que foi sem querer.”

O Inter agora voltará ao Beira-Rio, onde enfrentará o Paraná na noite de terça-feira. “Vamos buscar os três pontos e tentar conquistar o acesso o mais rapidamente possível”, pregou Marcelo Cirino, insatisfeito com a atual quinta posição na tabela da segunda divisão.