Centroavante Chavez se despede do Tricolor e retorna à Argentina

Depois de ser liberado do treino da última sexta-feira, o atacante Chavez utilizou suas redes sociais para dar adeus ao São Paulo. O atacante ex-camisa 9 publicou uma foto onde se despede e agradece os companheiros e treinadores.

“Agradeço ao clube São Paulo por me dar a oportunidade de vestir esta camisa e me fazer crescer como jogador”, disse o argentino.

O jogador de 26 anos estava emprestado ao São Paulo pelo Boca Juniors até o final de junho, mas retornará ao clube argentino antes do término de seu contrato. O Tricolor precisaria desembolsar cerca de R$ 14 milhões caso quisesse manter o jogador em seu elenco.

Apenas um passo de agradecer ao clube de São Paulo por me dar a oportunidade de vestir esta camisa e me faz crescer como jogador, obrigado a torcida todos os seus fãs pelo apoio e amor, como sempre de agradecer aos meus colegas de coaching líderes e personal do clube hoje eu deixar feliz este grande clube tricolor obrigado ⚪️🔴⚫️ Uma publicação compartilhada por Andres Chavez (@andres_chavez_25) em Jun 10, 2017 às 10:14 PDT

Chavez chegou ao São Paulo no último ano com a missão de substituir o atacante Calleri. O jogador atuou em 35 partidas e marcou 12 gols. No início deste ano, com a chegada de Lucas Pratto e a ascensão de Luiz Araújo, o jogador argentino acabou amargando o banco de reservas.

Na última semana, o São Paulo anunciou a contratação dos atacantes Maicosuel e Denilson, rapidamente repondo as peças que perdeu durante o ano. Luiz Araújo foi vendido ao Lille, da França, e David Neres ao holandês Ajax.