Zé Ricardo garante força máxima contra o Figueira pela Sul-Americana

No jogo de ida, em Florianópolis, o Flamengo enfrentou o Figueirense com uma equipe alternativa e foi derrotado por 4 a 2. Para a partida desta quarta-feira, em Cariacica, o técnico Zé Ricardo vai escalar a força máxima para tentar reverter a vantagem da equipe catarinense na Copa Sul-Americana. O treinador disse que optou por poupar titulares no confronto da semana passada porque o time vinha de quatro jogos difíceis em curto espaço de tempo. O comandante afirmou, ainda, que as mudanças foram parte de um planejamento da comissão técnica e que agora não existe motivo para deixar os titulares de fora, principalmente porque não haverá rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana.

Zé Ricardo disse que antes de criticar os que jogaram na primeira partida é preciso valorizar a atuação do adversário. O treinador rubro-negro disse que o Figueirense atravessa bom momento, o que foi comprovado no domingo, quando derrotou o Santos na Vila Belmiro. “Vai ser uma partida difícil, mas o Flamengo vai forte para reverter a situação”, admitiu.

A tendência é que Zé Ricardo repita a a equipe que começou a partida com a Chapecoense, no último domingo, com a entrada de Leandro Damião no ataque, em substituição a Paolo Guerrero, que se apresentou à seleção peruana que tem compromisso pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Zé Ricardo não descartou a possibilidade de formar a dupla de ataque com Guerrero e Leandro Damião quando os dois estiverem disponíveis, mas disse que isso só será possível quando a mudança for testada e aprovada nos treinamentos e jogos. “Quanto mais qualidade no campo, mais possibilidades você tem de vencer. A entrada de Leandro Damião ao lado de Paolo Guerrero ainda é uma alternativa de jogo. Deu certo contra a Chapecoense e pode não dar em outra partida, como aconteceu contra o Sport quando não conseguimos empatar o jogo”, reconheceu.

Zé Ricardo explicou que Leandro Damião ainda não está em plena forma porque ficou muito tempo sem atividade desde que voltou da Espanha e, agora, está recobrando. O treinador rubro-negro lamentou também não poder contar com o atacante Leandro Vizeu, que foi convocado para um amistoso da Seleção Brasileira Sub-23.

Para reverter a vantagem do Figueirense, Zé Ricardo não escondeu que conta com a boa forma e liderança do meia Diego, que se transformou em maestro da equipe em curto espaço de tempo. Para o treinador, não havia dúvidas sobre a qualidade técnica do jogador, mas a surpresa foi a rapidez com que Diego se entrosou com o grupo.

