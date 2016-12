Flamengo trabalha na redução do elenco para temporada 2017

Embora reafirme seu interesse em reforços de qualidade indiscutível, como o meia Dario Conca e o atacante Marinho, a diretoria do Flamengo segue tentando enxugar o elenco para a próxima temporada.

O técnico Zé Ricardo está satisfeito com o atual elenco e a preocupação da diretoria é encontrar um novo destino para os que voltam de empréstimos. Jogadores valorizados como o lateral-direito Léo, o volante Luiz Antonio e o atacante Paulinho não devem encontrar grandes dificuldades para acertarem com outros clubes.

O Atlético Paranaense quer renovar o empréstimo de Léo e o Bahia pretende seguir com Luiz Antonio. Paulinho deve ser devolvido pelo Santos, mas tem grandes possibilidades de ser emprestado a outro clube paulista porque tem um ótimo mercado na região.

Os dirigentes confirmaram o empréstimo do goleiro Cesar para a Ferroviária, de Araraquara. O volante Trindade e o atacante Douglas Baggio foram cedidos ao Ceará, enquanto o atacante Rafinha permanece no Thai Honda da Tailândia. O volante Jonas está sendo negociado com o Coritiba. O volante Recife, o meia Thomas e os atacantes Igor Sartori e Rodolfo rescindiram seus contratos com o rubro-negro da Gávea e estão livres para decidir o futuro.

A diretoria vai tentar conseguir, nos próximos dias, clubes que se interessem pelo pelo meia argentino Lucas Mugni, pelo meia Jajá e pelo atacante Nixon. Nixon estava no América-MG, Jajá, no Avaí, e Mugni disputou o campeonato argentino pelo Newell’s Old Boys. O diretor Rodrigo Caetano pretende concluir o trabalho de enxugamento de elenco nos primeiros dias de janeiro.

Libertadores na Ilha

Enquanto discute o problema do Maracanã, ainda sem administração definida, a diretoria do Flamengo confirmou que a Arena da Ilha do Governador será a principal opção para a disputa da Libertadores. O estádio da Portuguesa está sendo submetido a uma análise de orçamento pelo Conselho de Administração do clube.

Como não houve acordo com o Botafogo que ocupava a praça de esportes, toda a estrutura foi retirada e o Flamengo vai iniciar a reforma do zero. O prazo para a conclusão das obras é em março, o que permitiria que o Flamengo pudesse disputar os primeiros jogos da Libertadores, na nova casa.