Flamengo quer tirar proveito de reviravolta na Sul-Americana

A classificação suada na Copa Sul-Americana foi muito comemorada pelos jogadores do Flamengo. Após derrota por 4 a 2 na partida de ida, o Rubro-Negro derrotou o Figueirense por 3 a 1 no confronto desta quarta-feira e avançou. Porém, na visão dos atletas flamenguistas o mais importante do resultado foi o proveito que o grupo pode tirar para a sequência da temporada, uma vez que, além do torneio mata-mata, o time carioca está rigorosamente no páreo pelo título do Campeonato Brasileiro, na segunda posição, atrás do líder Palmeiras.

O volante Willian Arão, que esteve em campo nas duas partidas, acredita que o Flamengo vai saber arrancar motivação da virada diante dos catarinenses para ganhar ainda mais embalo no torneio continental e no decorrer do Brasileirão.

“Acho que acaba influenciando muito sim, pois mostramos que estamos capacitados para lidarmos com qualquer tipo de situação. O Flamengo saiu de uma situação muito delicada para uma classificação que muitos acreditaram que era impossível. Mas isso só foi possível pela maneira como a gente conseguiu lidar com a situação, da maneira como nos comportamos mesmo quando sofremos o primeiro gol. Tenho certeza de que todos deixaram esses dois confrontos com o Figueirense muito mais maduros e preparados para a sequência que está por vir, que não será fácil”, afirmou Arão.

Também muito participativo neste bom momento do Fla, o lateral-esquerdo Jorge é mais um a se mostrar confiante.

“O Flamengo deu uma demonstração de força por conta do nosso trabalho, já que ele surtiu o efeito desejado mesmo em um momento complicado. O Figueirense conseguiu uma grande vantagem na ida, marcou um gol na volta logo no começo do jogo e mesmo assim o nosso grupo não se desesperou um só momento. Para mim o mais importante foi o fato de o Flamengo ter conseguido administrar bem a situação, mostrado personalidade e ter conseguido se impor mesmo quando o emocional do Figueirense parecia melhor do que o nosso. Isso nos fortalece para a sequência do trabalho”, apontou o defensor, que inclusive marcou o segundo gol do Flamengo contra o Figueira, acertando um belo chute de fora da grande área.

O elenco do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira e em seguida os jogadores foram liberados para curtirem o dia de folga. A reapresentação acontece na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, onde começa a preparação para o próximo jogo, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra a Ponte Preta no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O fim de semana não terá rodada do Brasileirão por conta dos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

