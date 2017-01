Flamengo pressiona, empata com São Caetano e avança em primeiro

Flamengo e São Caetano se enfrentaram na noite deste domingo pela Copa São Paulo de Juniores, e ficaram no empate por 1 a 1 no Anacleto Campanella.

Com duas vitórias nas rodadas iniciais, as duas equipes entraram em campo com a classificação garantida e decidiam o primeiro lugar no grupo 23. Com o empate, o Rubro-Negro ficou com a liderança e encara o Nacional-SP na próxima fase. Já o São Caetano terá pela frente o Goiás, primeiro colocado do grupo 24 com 100% de aproveitamento.

O Flamengo começou melhor e abriu o placar aos 13 minutos. Lincoln fez jogada pelo meio e enfiou na área para a promessa Vinivius Jr, que entrou sozinho pela direita e chutou cruzado para fazer 1 a 0 em falha do goleiro Wagner.

Dominando o jogo, o Fla ampliou aos 39, novamente com Vinicius Jr., mas a arbitragem viu impedimento no lance e anulou o gol.

O São Caetano se aproveitou de um lance infeliz do lateral Moraes, para empatar o jogo aos 9 do segundo tempo. Bola levantada na área, João Mello foi para o cabeceio mas errou. Na disputa, o jogador do Fla acabou tocando contra o próprio gol e fez contra.

O Flamengo continuou mandando no jogo, e ainda contou com a vantagem numérica em campo após a expulsão de Léo Pereira. Nos acréscimos, a equipe carioca teve outro gol anulado por impedimento.