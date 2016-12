Eleição popular define Diego como “Cara do Mengão 2016”

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e com vaga garantida na Copa Libertadores da América, o Flamengo encerrou o ano com um belo retrospecto de 2016. Por meio de uma eleição promovida pela conta oficial do clube no Twitter, os torcedores puderam escolher os melhores do ano em diversas categorias, e Diego foi definido como o “Cara do Mengão”.

A disputa por esta categoria, que premiou o melhor jogador do ano, foi bastante acirrada. A final foi entre Diego, que chegou ao Rubro-Negro após 12 anos na Europa, e Willian Arão. O camisa 35 venceu e levou o troféu com 78% dos votos.

Na categoria “Melhor Foto” o torcedor pôde escolher uma entre quatro fotografias selecionadas pelo fotógrafo oficial do clube, Gilvan de Souza, autor dos cliques, e a equipe de comunicação do Fla. A vencedora (abaixo) foi tirada no confronto contra o Coritiba, no Maracanã, durante a comemoração de Diego.

O “Melhor Vídeo” foi decidido a partir dos quatro mais curtidos no canal do Flamengo no Youtube. O vencedor foi o AeroFla, com imagens do embarque do elenco antes do jogo contra o Palmeiras, válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Confira:

O “Gol mais bonito” ficou por conta de Jorge. O golaço do lateral-esquerdo contra o Figueirense, pela Copa Sul-Americana, foi eleito a pintura do ano na equipe carioca.

Confira:

Já a escolhida como “Vitória mais emocionante” foi a virada contra o Cruzeiro na reta final do torneio, na 27ª rodada, no Maracanã. O time mineiro abriu o placar com Robinho, mas Guerrero e Mancuello garantiram a vitória para os cariocas nos minutos finais.