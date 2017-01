Garotos exaltam seriedade corintiana contra o Juventus após “pedreiras”

O Corinthians passou sem sustos pelo Juventus na noite deste domingo, na Arena Barueri, primeiro duelo contra um clube de fora da Série A do Brasileiro no profissional desde a segunda fase da Copa São Paulo. Após derrotar Coritiba, Internacional e Flamengo, os corintianos exaltaram a seriedade apresentada para fazer 3 a 0 sobre o time da Mooca e não dar chance para uma nova aparição do Moleque Travesso.

“É um sonho estar nessa final com a camisa do Corinthians, mas podem ter certeza que nós queremos ir além. Vamos buscar este título para dar alegria para a torcida”, afirmou o atacante Marquinhos, bastante feliz após marcar o segundo gol da partida, em contra-ataque puxado por ele mesmo, no início do segundo tempo. Método “fatal” utilizado pelo técnico Osmar Loss para superar o rival.

“A gente estudou muito o estilo de jogo do Juventus, sabíamos que seria uma equipe para jogar sempre em transição, sempre aproveitando as roubadas de bola. Então eu fiquei com medo exatamente do que aconteceu no primeiro tempo, que a nossa posse de bola fosse algo sem muita produtividade, ficasse rodando a bola de um lado para o outro sem conseguir ser efetivo”, avaliou o treinador.

“Conseguimos fazer o gol ainda no primeiro tempo, ainda bem, para que o jogo se transformasse mais em algo controlado do que a ser decidido apenas pelo emocional. Daí logo no começo do segundo tempo nós conseguimos fazer o segundo gol e, a partir dali, se nós tivéssemos sido um pouco mais efetivos na hora de finalizar, poderíamos até ter decidido o jogo antes”, analisou o comandante.

Capitão da equipe, o volante Guilherme Mantuan também fez questão de exaltar a concentração com que os atletas entraram no gramado, ponto principal dentre todos os pedidos feitos por Loss ao elenco. Na avaliação do jogador, o Timão está preparado para ser campeão.

“Fizemos a nossa parte, podem ter certeza de que pensamos nisso desde sempre. Independente do adversário (na final), nosso time está concentrado. Nossa preparação é desde o primeiro jogo, sempre focados em melhorar. Independente do adversário, estaremos preparados”, concluiu, lembrando da incerteza causada após o Batatais reclamar da escalação irregular de um atleta do Paulista.