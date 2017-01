Corinthians vira sobre o Coxa e assegura vaga nas oitavas

O Corinthians enfrentou na noite desta sexta-feira o seu maior desafio até o momento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após passear na primeira fase e na rodada eliminatória seguinte, o Alvinegro encarou um Coritiba bem postado na defesa, saiu atrás logo de cara e demorou a conseguir mostrar seu melhor futebol. Ao final, porém, contando com atuação decisiva do trio Marquinhos, Pedrinho e Carlinhos, conquistou a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o Timão chega às oitavas de final para encarar o Internacional, que derrotou o Ceará mais cedo, em São Paulo, em um embate que reunirá as duas melhores campanhas da competição até o momento. O local do duelo ainda não está definido.

As dificuldades não tardaram a aparecer para os comandados de Osmar Loss, que nem se quer conseguiram se acostumar ao ritmo do jogo antes de o rival abrir o placar. Logo aos quatro minutos de bola rolando, no primeiro ataque dos paranaenses, Thalison chegou pela esquerda à linha de fundo e cruzou na segunda trave. Lalau saltou e ajeitou para Julio Rusch, que testou para a rede, sem chances para Filipe.

O gol fez com que o Coxa recuasse e marcasse com todos os seus jogadores dentro do seu campo quando o Corinthians avançava. Sem espaço para infiltrações e tentativas pelo meio, o Alvinegro passou a apostar em uma arma pouco utilizada até aquele momento: cruzamentos por cima para o centroavante Carlinhos. Apesar dos 1m95 do atleta, a estratégia não deu certo.

Depois disso, os corintianos apostaram nos chutes de fora da área, ameaçando em duas boas tentativas de Renan Areias. Na melhor, o goleiro Gabriel quase falhou feio, em chute de muito longe, espalmando para trás. A bola, porém, foi para escanteio.

Quando parecia que os alvinegros iriam para o intervalo perdendo pela primeira vez no torneio, porém, Carlinhos mostrou porque é o destaque da equipe. Contando com ótimo passe de Pedrinho, outro que sobressaiu nos primeiros duelos, o centroavante recebeu bola por elevação dentro da área, protegeu da marcação e deu um voleio. A bola saiu fraca, mas desviou na zaga e Gabriel aceitou, decretando o empate.

No segundo tempo, o Coxa pareceu cansar e não conseguiu acompanhar o ritmo dos corintianos. Para melhorar ainda mais a situação, Marquinhos roubou a bola no meio-campo, se livrou de Thalison, avançou pela direita, invadiu a área e cortou para o pé esquerdo. Quase da meia-lua, acertou belo chute colocado, rasteiro, sem chances para Gabriel.

Depois do tento, os paranaenses penaram para conseguir impor uma pressão sobre o Corinthians, que conseguiu passar sem sustos até o final. Na melhor das oportunidades, que favoreceu a equipe de Parque São Jorge, Marquinhos fez novo desarme pela direita, avançou e tocou para Pedrinho. Da entrada da área, ele chutou forte e mandou a bola rente à trave direita do goleiro. O triunfo, no entanto, já estava assegurado.