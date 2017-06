Mano nega Cruzeiro desligado na segunda etapa e exalta “grande jogo”

O Cruzeiro fez um primeiro tempo perfeito, contra o Palmeiras, nessa quarta-feira, em São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O time celeste se fechou bem, não deu espaços e saiu em velocidade. Ao término da parte inicial o resultado: 3 a 0. A etapa complementar, porém, foi um time completamente diferente, não suportou o jogo do Verdão que buscou o resultado e conseguiu o empate em 20 minutos.

O técnico Mano Menezes nega que seu time tenha voltado para o segundo tempo desligado e ressalta que o mérito do empate foi do técnico palmeirense, Cuca, que trabalhou para isso acontecer.

“O Cruzeiro não entrou desligado no segundo tempo. Teve dificuldades nas jogadas, o Cuca esvaziou o meio-campo e não trabalhou em construção de jogada criada. Trabalhou em disputa de bola, escolheu outra maneira e tem méritos. Se olhar, duas ou três vezes tivemos dois jogadores disputando a mesma bola. Isso não é sinal de desligado. É sinal de estar afoito, de receber uma pressão e reagir um pouco desmedido nessa pressão. Faz parte, é aprendizado, a equipe vai amadurecendo. Vamos levar o segundo jogo para Belo Horizonte e tentar confirmar nossa classificação”, destacou.

Mano Menezes lembra que a partida foi muito bem disputada, com o jogo bem feito. “Foi um grande jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, construímos três gols, o que é difícil num jogo fora de casa. Bonitos, bem trabalhados. Mas tínhamos uma ideia quando fomos ao vestiário, que o Palmeiras não aceitaria de bom grado. Não havia perdido nenhuma partida dentro de casa e queria de alguma maneira buscar, dar uma resposta dentro de sua casa. E o fez. De maneira diferente do Cruzeiro, com bolas na área, bolas na força, bola parada e fez seus três gols. Quando vimos, 25 minutos do segundo tempo já estava 3 a 3. Se saíssemos de Belo Horizonte e nos dissessem que empataríamos 3 a 3 faríamos um acordo (risos). Ganhando de 3 a 0, deixamos escapar o gosto da vitória. Mas sou maduro, sei que existe uma grande equipe do outro lado. O importante é valorizar nossas virtudes”, salientou.

O treinador celeste, entretanto, reconheceu que sua equipe soube se comportar em campo e utilizou bem os espaços do campo, mas encontrou problemas para manter o estilo da etapa final.

“O Cruzeiro teve méritos de entender bem os espaços e a maneira como o Palmeiras jogava. Usou bem as infiltrações, as triangulações e espaços no primeiro tempo. Nosso time é um time de movimentação. Não é um time de bola erguida na área. Temos que jogar outro futebol, futebol diferente. Quando conseguimos fazer isso, são os nossos méritos. Certamente o Palmeiras não queria isso. E como deixou 3 a 0 virar 3 a 3, claro que temos nossos problemas. Mas vamos resolver ele dentro de casa”, finalizou.

A partida de volta acontece no fim do próximo mês. No domingo, a Raposa já tem outro difícil confronto, contra o Atlético, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.