Tricolores elogiam Lugano, mas se abstêm de pedir renovação

Rodrigo Caio torce pela renovação do zagueiro Lugano com o São Paulo. O uruguaio, que tem contrato até o final de junho, divide opiniões na diretoria tricolor, e seu companheiro de zaga defendeu que o ídolo tenha o contrato ampliado, mas preferiu não se ampliar no pedido.

“O Lugano é importantíssimo para o clube e para o grupo. É um cara excepcional, um grande trabalhador. Conheci ele aqui, mas já sabia da história dele no clube. Faz muito bem ao grupo pela liderança e o que representa. Brinco com ele que, se eu chegar aos 36 anos com a fome de trabalhar e vencer que ele tem, serei realizado. Esperamos que tudo se resolva. É uma decisão diretiva, não dá para influenciar. Mas torcemos para ficar”, disse Rodrigo Caio.

O futuro de Lugano deverá ser definido ainda nesta semana. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, admitiu que o salário do jogador pesa para uma definição, especialmente considerando que se trata de um atleta de 36 anos e que não consegue ter uma sequência grande de partidas – foram apenas oito nas últimas 29.

Por outro lado, sua postura fora de campo pesa para a renovação. O atleta é uma liderança nos vestiários e, na eliminação da Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, por exemplo, compareceu ao Estádio do Morumbi junto com os atletas mesmo sem estar entre os relacionados. Na ocasião, após o Tricolor deixar o torneio, a torcida questionou a ausência de Lugano e a escalação de Lucão em seu lugar.

“Lugano está sempre bem fisicamente e disposto a jogar. O elogio pelo comportamento e pelo profissionalismo, nos ajuda muito dentro e fora de campo. O Lugano é um grande amigo, um grande parceiro e se comporta muito bem. Dou a braçadeira de capitão a ele quando joga para que todos tenham a noção da importância dele para o São Paulo”, afirmou o técnico Rogério Ceni, que também não quis pedir claramente pela renovação do atleta.

O que pode facilitar a renovação de Lugano com o São Paulo é a iminente saída de Rodrigo Caio para a Europa. Nesta terça-feira, o zagueiro admitiu que tem o sonho de jogar na Europa, mas manteve os pés no chão sobre uma possível saída do Tricolor.