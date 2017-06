Titular em derrotas, Moisés tem chance de se provar na Colômbia

Dentre as quatro mudanças efetuadas pelo técnico Fábio Carille em sua usual escalação titular, o nome que menos jogou no ano foi o lateral esquerdo Moisés, substituto do jovem Guilherme Arana. Presente na escalação inicial em apenas quatro jogos do ano, sendo dois deles as duas derrotas obtidas na temporada, o defensor tem chance de se provar útil ao elenco no duelo da noite desta quarta, contra o Patriotas-COL, pela Sul-Americana.

Ainda que outros nomes tenham jogado contra Santo André (derrota por 2 a 0 em Itaquera) e Ferroviária (revés por 1 a 0 em Araraquara), como o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Pablo, o volante Gabriel e o centroavante Jô, Moisés é o único desses que não é presença constante no time principal. Outro que também esteve nas duas ocasiões, o atacante Marlone foi emprestado ao Atlético-MG.

Para piorar, na última vez em que entrou, Moisés perdeu bola que resultou no gol de Lucas Pratto, do São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Soma-se a isso o fato de Guilherme Arana, titular desde que retornou do Sul-Americano sub-20 com a Seleção da categoria, ser um dos principais nomes da equipe, aumentando a pressão sobre o reserva.

“Foi uma decisão da comissão técnica. Os jogadores que demonstraram cansaço nós achamos por bem segurar um pouco esses quatro atletas”, afirmou o técnico Fábio Carille, que poderia até optar por outro nome na posição. Contudo, Marciel, titular da posição contra a Caldense, pela Copa do Brasil, toma medicação por conta de uma alopécia areata e poderia ser pego no exame antidoping.

Visto como um nome de bastante potencial pela diretoria, Moisés veio com boas credenciais após fazer boa Série B do Brasileiro emprestado para o Bahia, em 2016. Durante a pré-temporada, chegou a despertar o interesse do Spartak Moscou, mas o negócio não foi para frente. Aos 22 anos, ele tem contrato válido com o Alvinegro até o final de 2019.

Mais forte e menos técnico do que o titular, Moisés recebeu total confiança da comissão técnica, que não acredita em uma queda de desempenho ofensivo. “A gente tem uma ideia muito definida de jogo desde o início do ano. de procurar triangulações, de atacar no momento certo, de saber se defender bem. A gente não muda nossas características”, concluiu Carille.