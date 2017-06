Sem Rodrigo Caio e Lucão, Rogério enfrenta problema na zaga tricolor

O técnico Rogério Ceni certamente terá trabalho para armar a zaga do São Paulo para a partida desta quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. O comandante não deve contar com dois nomes que vinham sendo utilizados no setor: Rodrigo Caio e Lucão.

O zagueiro Lucão não deve mais atuar pelo São Paulo. O jogador, vaiado por parte da torcida após falhar na derrota para o Atlético-MG, no último domingo, deu declaração polêmica e a diretoria do time do Morumbi não digeriu muito bem suas palavras. Sem clima, Lucão deve ser negociado pela diretoria e não viaja para Curitiba.

Como possui seis jogos com a camisa do São Paulo neste Brasileirão, o jogador, caso não jogue mais pelo clube, estaria disponível para jogar a competição por outro time da Série A. Criticado pela torcida, Lucão chegou a ser envolvido como moeda de troca na negociação do zagueiro Maicon, no último ano, mas as conversas com o Porto não avançaram.

Quem também não deve estar à disposição de Rogério Ceni é Rodrigo Caio. O defensor estava com a Seleção Brasileira na Austrália, para a disputa de dois amistosos, e retornou com um edema na coxa esquerda. O jogador ainda se recupera e não deve estar apto para atuar nesta quarta.

Rodrigo Caio não participou do treino da última segunda-feira e, mesmo não preocupando à longo prazo, deve ser poupado da partida em Curitiba. Com isso, Ceni, que vem utilizando o esquema 3-4-3, com três zagueiros, terá que mudar a escalação do time novamente.

Na derrota para o Galo, o São Paulo entrou em campo com Maicon, Militão e Lucão. Durante o duelo, Ceni optou pela entrada do lateral Bruno na vaga do jovem Militão. Caso queira manter o esquema que vem sendo utilizado, o treinador pode optar pela entrada de Lugano ou Douglas na vaga deixada por Lucão.

Douglas e Lugano atuaram em apenas um jogo cada neste Brasileirão. Douglas foi escolhido por Rogério para compor a zaga na derrota por 3 a 2 para o Corinthians. Enquanto o uruguaio Lugano atuou apenas no jogo contra o Avaí e saiu vitorioso.

