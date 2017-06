Tricolor acerta venda de Luiz Araújo; Thiago Mendes também pode sair

Luiz Araújo irá deixar o São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, o Tricolor, que detém 70% dos direitos econômicos do atleta, acertou a venda do atacante para o Lille-FRA por oito milhões de euros (R$ 29 milhões). Thiago Mendes também interessa à equipe francesa, enquanto Júnior Tavares é alvo de sondagem do Ajax-HOL.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a negociação total pelo jogador é de 10 milhões de euros (R$ 36,4 milhões), o que deixaria sete milhões de euros para o São Paulo. O Tricolor, no entanto, convenceu o Mirassol, dono dos outros 30% dos direitos econômicos de Luiz Araújo, a abrir mão de parte do valor para que a venda fosse realizada.

O Lille, que terminou a temporada da última edição do Campeonato Francês na 11ª colocação, já havia feito uma proposta por Luiz Araújo no início da temporada. Na ocasião, a oferta era de seis milhões de euros por 100% do jogador, mas o técnico Rogério Ceni pediu que apenas um atleta fosse negociado entre o atacante e David Neres. O treinador afirmou ainda que, no futuro, Luiz Araújo poderia valer ainda mais.

Formado no São Paulo, o atacante de 21 anos foi promovido ao profissional no ano passado e viveu momentos de altos e baixos na equipe. Após amargar um período no banco de reservas, voltou a ser titular e marcou gols nos dois últimos jogos do Tricolor (triunfos contra Avaí e Palmeiras).

Desde sua estreia pelo São Paulo, no dia 5 de junho de 2016, Luiz Araújo anotou nove gols em 47 partidas, contando as que entrou no decorrer do jogo. Dos nove tentos, quase metade foram contra rivais da capital – dois no Santos, pelo Campeonato Paulista, um no último domingo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e outro pelo torneio nacional contra o Corinthians, no ano passado.

Além de Luiz Araújo, o volante Thiago Mendes é outro tricolor que interessa ao Lille e pode ir para a França. As negociações pelo meio-campista, porém, não estão tão adiantadas e o São Paulo ainda não recebeu uma proposta oficial pelo atleta. O Tricolor detém 80% dos direitos do jogador, e aguarda uma proposta na faixa de seis milhões de euros (R$ 21,8 milhões).

O volante, que tem 20% de seus direitos ainda vinculados ao Goiás, é titular absoluto da equipe de Rogério Ceni, e já disputou 141 jogos pelo clube, anotando 11 gols. Atualmente, se recupera de uma lesão no joelho direito e iniciou os trabalhos com bola na última quinta-feira.

Outro atleta na mira da Europa é o lateral-esquerdo Júnior Tavares. O ala interessa ao Ajax-HOL, que já levou o atacante David Neres, mas o negócio até o momento não passa de sondagens da equipe holandesa.

A equipe do Morumbi ainda vive o risco de perder Rodrigo Caio nesta janela de transferências internacionais do meio do ano. Na última terça-feira, a Gazeta Esportiva já destacou com exclusividade uma conversa entre o zagueiro, o técnico Rogério Ceni e o advogado do clube, Alexandre Pássaro. Na ocasião, o trio passou alguns minutos isolado dos demais atletas e comissão técnica após o treinamento. Além disso, a renovação de Diego Lugano está indefinida e Breno foi emprestado ao Vasco da Gama.