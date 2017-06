Santos quer arrumar atalhos para superar defesa do Timão

Derrotado no jogo contra o Cruzeiro, o Santos agora terá uma pedreira pela frente. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro reserva o clássico contra o Corinthians, atual campeão paulista e que começou a

competição nacional com força total. Por isso, o Peixe sabe que terá trabalho no sábado que vem, em Itaquera, principalmente para superar a defesa rival, considerado o ponto alto do time de Parque São Jorge.

Filho de Dorival Júnior, o auxiliar Lucas Silvestre, que substituiu o técnico santista no jogo contra o Cruzeiro, admitiu a dificuldade em jogar contra o Corinthians. “Não vou projetar nada sem conversar com o Dorival, mas vamos pegar uma equipe muito forte, principalmente defensivamente, vamos precisar arrumar atalhos nesta partida”, avisou.

O Santos aposta em uma semana sem jogos para treinar bastante e melhorar o rendimento. No Brasileirão, a equipe segue irregular (apenas três pontos em três partidas), sofrendo principalmente com a dura sequência de jogos – o clube também disputa a Libertadores e a Copa do Brasil. “O jogo de terça passada (contra o Sporting Cristal) teve uma grande intensidade e comprometeu um pouco, alguns jogadores só conseguiram treinar na sexta, mas vai ser uma semana muito boa para aproveitar”, disse Lucas Silvestre.

Para vencer o Corinthians, o Santos será obrigado a apresentar inspiração no ataque. Porém, a equipe segue sem Lucas Lima, seu principal articulador do meio-campo. Diante do Cruzeiro, Vladimir Hernández foi titular no setor sem empolgar. Em seu lugar, Jean Mota teve a oportunidade e não foi bem, mas ainda assim recebeu o apoio da comissão técnica.

“O Jean errou alguns passes, mas é um cara que já jogou como lateral, era o jogador com mais minutos que eu tinha no banco. Provavelmente não teve uma tarde feliz, mas já nos ajudou muito, ele se adequa em várias posições. Não tenho dúvidas disso, todos tivemos tarde infeliz”, avisou o auxiliar Lucas Silvestre.