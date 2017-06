Preocupado com Guerra, Cuca elogia Borja e absolve Fabiano

Em um jogo desgastante, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras empatou por 3 a 3 contra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira. Preocupado com o estado físico do meia Guerra, Cuca elogiou o centroavante Borja e absolveu o lateral direito Fabiano no Palestra Itália.

Aos 31 anos de idade, Guerra disputou diante do Cruzeiro sua 24ª partida pelo Palmeiras na temporada, a sexta consecutiva. No intervalo, perdendo o jogo por 3 a 0, o técnico Cuca foi obrigado a tirar o meia venezuelano e promoveu a entrada de Borja.

Sem ser questionado sobre o assunto, Cuca tomou a iniciativa de abordá-lo. “Ainda que não tenham me perguntado, a lamentar temos a situação do Guerra. Precisamos ver o grau (da lesão) e se vamos poder contar com ele o quanto antes”, declarou o técnico a uma semana do jogo contra o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Escolhido para substituir Guerra, Borja entrou em uma situação difícil, uma vez que o time foi atropelado pelo Cruzeiro no primeiro tempo. Aguerrido, o centroavante colombiano participou dos dois primeiros gols, marcados por Dudu, e ganhou elogios do técnico Cuca.

“Nessas horas difíceis, o jogador tem que responder. O Dudu e o Willian responderam com gols, o Guedes respondeu aparecendo para o jogo. Já o Borja mostrou que pode e sabe lutar. É isso que queremos dele: presença de área, definição e luta pelo espaço. Entrou em um momento delicado e ajudou bastante o time”, disse Cuca.

Após o terceiro gol, marcado por Alisson nas costas de Fabiano ainda no primeiro tempo, Cuca tirou o lateral direito e promoveu a entrada de Egídio – ironicamente, a torcida cruzeirense gritou o nome de Fabiano. Cuca, por sua vez, tratou de absolvê-lo.

“O Fabiano não foi o responsável por nossa derrota no primeiro tempo. No segundo tempo, todos os outros jogadores jogaram por ele, porque qualquer um poderia ter saído. O Fabiano tem toda nossa confiança e vai continuar sendo utilizado”, garantiu o treinador.