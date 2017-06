Palmeiras terá reservas e estreia de Bruno Henrique contra o Grêmio

O duelo deste sábado entre Palmeiras e Grêmio, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, será uma disputa direta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Tricolor soma 22 pontos e é o vice-líder, seis a mais que o Verdão, quarto colocado. Apesar da importância da partida, ambas as equipes terão times alternativos no confronto.

Pouco antes de o técnico Cuca conceder entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, o Verdão realizou um treino fechado para a imprensa no Pacaembu. Apesar do mistério, Cuca revelou que Bruno Henrique fará sua estreia e Michel Bastos voltará ao time.

“Eles vão jogar”, disse rapidamente, antes de mostrar bom-humor para não confirmar Borja na formação titular. “Vocês (jornalistas) perguntaram dois jogadores, eu já falei. Daqui a pouco vão querer toda a escalação (risos)”.

Apesar de Cuca não confirmar, o colombiano tem presença praticamente certa enre os titulares deste sábado. Assim, o Verdão deverá encarar o Grêmio com Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos (Egídio), Luan e Juninho; Bruno Henrique, Tchê Tchê (Thiago Santos); Willian (Róger Guedes ou Erik), Michel Bastos e Keno (Dudu); Borja.

Recuperado de uma tendinite, Michel Bastos participou dos trabalhos com bola na quinta-feira, data da reapresentação do Verdão, foi reavaliado nesta sexta e teve a situação aprovada pelo departamento médico para voltar a atuar. A última partida do meia de 33 anos foi no dia 10 de junho, quando entrou no segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Palestra Itália.

Entre os titulares que jogaram a partida de quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, as ausências certas são o zagueiro Mina e os meias Guerra e Tchê Tchê, suspensos. Além do trio, o volante Felipe Melo, que se recupera de uma contusão no músculo adutor da coxa direita, e o lateral Jean, que trata um problema de desgaste na cartilagem do joelho, também estão fora.