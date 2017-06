Lucca marca e Ponte volta a bater o São Paulo no Moisés Lucarelli

O São Paulo voltou a oscilar no Campeonato Brasileiro. Na tarde desse domino, a equipe comanda por Rogério Ceni tinha a possibilidade de acabar com um pequeno tabu no estádio Moisés Lucarelli e chegar à terceira vitória consecutiva no nacional por pontos corridos, mas a Ponte Preta, com gol de Lucca, arrancou os três pontos nessa quarta rodada do Brasileirão.

O revés faz o Tricolor cair três posições na tabela de classificação. Com seis pontos, o time da Capital é apenas o nono colocado. Já a Macaca sobe seis posições e, pelo menos por enquanto, fica em quinto lugar, com sete pontos ganhos.

O placar magro resumiu bem o que foi o jogo nesse domingo, em Capinas. Debaixo de um sol forte, as duas equipes demoraram a engrenar. O São Paulo até começou melhor, ditando o ritmo do confronto, enquanto os donos da casa preferiam manter uma obediência tática mais cautelosa para sair apenas na boa.

Apesar disso, o São Paulo não chegou a criar grandes situações na frente. No lance mais perigoso, Lucas Pratto ficou frente a frente com Aranha, que conseguiu desviar a finalização do argentino. A bola ainda sobrou na pequena área e Marllon afastou o perigo antes da chagada de Luz Araújo.

Foi só. Estava claro que o confronto seria definido no detalhe, e nessa hora faltou atenção mais uma vez à zaga tricolor. Logo aos cinco minutos da etapa final, Rodrigo Caio cochilou ao voltar lentamente à linha de impedimento de seus companheiros e deu condição a Lucca, que com liberdade nas costas de Maicon, fuzilou Renan Ribeiro e marcou um belo gol.

O gol fez com que Rogério Ceni mexesse na equipe, abdicasse dos três zagueiros e apostasse até no jovem Léo Natel. Mas, nem mesmo assim o São Paulo conseguiu de impor e exercer a pressão esperada. Assim, a Ponte Preta administrou sua vantagem sem grandes problemas até o apito final.

Na próxima rodada, O Tricolor recebe o Vitória, quinta-feira, no Morumbi, às 19h30. Já a Ponte visita o Atlético-GO, em Goiás, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 SÃO PAULO

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 4 de junho de 2017, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques – PR (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia – PR (FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos – PR (CBF)

Cartões amarelões: PONTE PRETA: Emerson Sheik, Wendel. SÃO PAULO: Maicon, Rodrigo Caio, Marcinho, Gilberto

Público: 5.711 pagantes (6.246 no total)

Renda: R$ 171.495,00

GOL:

PONTE PRETA: Lucca, aos 5 minutos do 2T

PONTE PRETA: Aranha; Jeferson (Emerson Sheik), Marllon, Rodrigo e João Lucas; Wendel (Fábio Braga), Nino Paraíba, Elton e Léo Artur; Lins (Jadson) e Lucca

Técnico: Gilson Kleina

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Lucão (Bruno), Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei e Cícero; Thomaz (Gilberto); Marcinho (Léo Natel), Luiz Araújo e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni